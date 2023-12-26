استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة بنها

أعلن مجلس جامعة بنها اكتمال الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وإعلان جداول كل كلية على حدة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، الذي بدأ بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لانتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأشاد المجلس بالمشاركة الإيجابية والمظهر الحضاري من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس خلال الانتخابات الرئاسية وحرصهم على أداء هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول جامعة بنها

استعرض المجلس استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول والمقرر أن تبدأ خلال شهر يناير المقبل من خلال إعلان جداول الامتحانات والعمل على تجهيز اللجان والقاعات، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

التواجد وسط الطلاب للرد علي تساؤلاتهم

ووجه المحلس في بيان، القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بالمتابعة المستمرة لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتواجد وسط الطلاب للرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم مع رفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات خلال الامتحانات.