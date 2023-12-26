تنفيذ المشروع القومي لنادي القيادات الشبابية في السويس

تنظم الإدارة العامة للتعليم المدني وإعداد الكوادر بالإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالسويس المشروع القومي لنادي القيادات الشبابية.

40 شابا وفتاة في مركز شباب سليم الحي

ويهدف البرنامج الذي يتم تنفيذه بمركز شباب سليم الحي، في محافظة السويس بمشاركة عدد 40 شابا وفتاة ، إلى استثمار طاقات وافكار الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية ، وكذلك تفعيل دورها المجتمعي وتأثيرها الإيجابي.

كما يهدف البرنامج إلى اطلاق قدرة القيادات الشبابية الإبداعية ، وحثها على الريادة والابتكار، وتنمية وعيها بأهم القضايا المحلية والعالمية، في إطار يدعم تبادل الخبرات بين كل الشرائح الشبابية المحلية والدولية بتوجيهات ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني الدكتور محمد غنيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية و خالد فوزي مدير إدارة القيادات الشبابية.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، بدء فعاليات البرنامج حول فن قيادة وتطوير الذات التفكير الإيجابي والتغلب على الإحباط ومفهوم القيادة ونظريتها ومهارات وسمات القيادة.