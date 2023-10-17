خريطة سقوط الأمطار غدا.. «اعرف في كام محافظة»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية في صباح اليوم استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تساقط على العديد من محافظات الوجه البحري، وكان من أبرزها أمطار دمنهور والمحلة.

خريطة سقوط الأمطار غدا

وحول خريطة سقوط الأمطار، غدا، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الساعات المقبلة تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتشمل هذه الأقاليم 7 محافظات، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة أيضًا.

خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة، موضحة أن يشهد يوم الخميس 19-10-2023، تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه يقل تساقط الأمطار يوم الجمعة، حيث تشهد السواحل الشمالية الشرقية تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا، مشيرة إلى أنه بدءا من السبت حتى الاثنين المقبل تشهد البلاد نشاط للرياح، وخاصة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأيام المقبلة

أما حالة الطقس الأيام المقبلة، أوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

أما في المساء يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون طقس لطيف ليلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.