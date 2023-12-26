تقدم أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق في 4 محطات.. اعرف المسار

نشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، صوراً لمحطة الأهرامات ومحطة النصر ومحطة حدائق الأهرام ومحطة حدائق الأشجار ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

يتم تنفيذ المترو وفق المواصفات والمعايير العالمية

وأكدت الوزارة، أن الأعمال تتم وفق جدول زمني مُحدد، ويتم تنفيذ المترو وفق المواصفات والمعايير العالمية لخدمة المناطق خاصة ذات الكثافة السكانية العالمية، حيث يتكمامل المشروع مع التوسع في وسائل النقل الأخرى.

يمد مسار الخط الرابع للمترو من غرب الطريق الدائري، مارا بمحطة المتحف المصري الكبير، ويعتبر أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصـر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

أسندت وزارة النقل الأعمال الاعتيادية للخط بطول 13.7 كم لتحالف شركات وطنية مصرية، والأعمال الاعتيادية لـ12 محطة لتحالف شركات وطنية مصرية.

باكورة التعاون بين مصر واليابان

علق الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، على الخط الرابع لمترو الأنفاق، قائلاً، إنه باكورة التعاون بين مصر واليابان، ويعتبر أحد أهم وسائل النقل الأخضر صديق ‏البيئة علاوة على إنه وسيلة نقل جماعية‎ ‎تنفذ وفقاً لأحدث المواصفات العالمية لتحقيق أعلى ‏مستويات الأمان، ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ‏باستكمال تنفيذ شبكة خطوط مترو الأنفاق.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة، لـ«الوطن»، أن الخط يأتي استكمالا لمسيرة التعاون المثمر بين البلدين، وهو ضمن جهود الدولة التنموية في تطوير وسائل النقل لتصبح أكثر استدامة، ويعد أحد أهم الحلول الفعالة في التعامل مع مشاكل النقل داخل محافظات القاهرة الكبرى.