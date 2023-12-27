انتهاء تطبيق قرار مد ساعات عمل مترو الخط الثالث غدا

«وقت أكتر في نهاية الأسبوع».. بهذه العبارة أكّدت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، المعروف بالخط الأخضر، في منشور جديد لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أنَّ مدّ ساعات عمل المترو حتى الساعة الواحدة صباحاً كل يوم خميس من كل أسبوع ينتهي يوم الخميس المقبل الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري.

فترة تجريبية

ودوّنت الشركة عبر صفحتها الرسمية، أنَّ قرار مد ساعات عمل المترو، جاء لفترة تجريبية: «علشان راحتك وانبساطك يهمنا، بنفكرك انك ممكن تركب خطوط المترو الثلاثة لحد واحدة بعد منتصف الليل بدلاً من الثانية عشر أيام الخميس دي فترة تجريبية لمدة شهر واحد فقط وتنتهي يوم الخميس 28 ديسمبر».

وأشارت الشركة إلى طبيعة عمل موظفيها، موضحة أنَّ كل موظف يلعب دورًا نشطًا في تحديد مساره الوظيفي، إذ يتم منح الموظفين موارد وفرص متنوعة لممارسة حياتهم المهنية في وطنهم أو في الخارج سواء كان الأمر يتعلق بتغيير الموقع أو الوظيفة، فإن فرق الموارد البشرية موجودة لتعزيز التنقل الوظيفي ومساعدة الموظفين على طول الطريق.

محفظة تذاكر الخط الأخضر الثالث

وفي سياق متصل، وفرت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو»، محفظة التذاكر والتي تسهل الحصول على رحلة سريعة دون أي تأخير أو متاعب، ويمكن استخدامها لأكثر من شخص، وتوفر وقته من الوقوف على شباك التذاكر وقت الزحمة.