عضو بـ«الشيوخ»: مصر الأولى دوليا في حجم المساعدات لغزة

أكد النائب نصيف الحفناوي عضو مجلس الشيوخ، على الدور الريادي لمصر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني سياسيا وإنسانيا وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ونوه الحفناوي، في تصريح له اليوم، بدخول 1027 قافلة مساعدات إنسانية من مصر بتوجيهات الرئيس السيسي وعبر التحالف الوطني، وبإجمالي 13 ألف طن من المستلزمات الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، إلى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لغزة

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحالف الوطني للعمل الأهلي، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة فور اندلاع العدوان الإسرائيلي، علاوة على تضامن مصر التام مع الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف والعدوان الذي أدى لسقوط آلاف الشهداء والمصابين.

حجم المساعدات التي قدمتها مصر للشعب الفلسطيني

وأشار الحفناوي، أن حجم المساعدات التي قدمتها مصر للشعب الفلسطيني تمثل 80% من إجمالي المساعدات الدولية للقطاع، وهي الأولى دوليا، علاوة على تحركات سياسية ودولية عبر القيادة السياسية ووزارة الخارجية لوقف العدوان.

ونوه نائب الشيوخ بقيام التحالف الوطني وبالتعاون مع حياة كريمة، بفتح باب التبرع بالدم لصالح أهالي غزة، وإطلاق العديد من المبادرات الإنسانية لدعم أبناء القطاع.

واختتم الدكتور نصيف الحفناوي، بأن مصر تقوم بدور مشهود وريادي لدعم الشعب الفلسطيني ومساندته لنيل حقوقه، وهو ما يثير إعجابا دوليا يؤكد أن فلسطين أمن قومي مصري.