جدول امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الإعدادي الفترة المسائية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، جدول امتحانات نصف العام 2024 للصفين الأول والثاني الإعدادي «للتعليم المهني» الفترة المسائية، والتي من المقرر أن تنطلق في شهر يناير المقبل وتستمر نحو 4 أيام، كما أعلنت ضوابط الامتحانات العملية للصفين، فيما تكثف المديرية من استعداداتها لاستقبال امتحانات الترم الأول لمختلف صفوف النقل والشهادة الابتدائية والإعدادية.

وتستعرض «الوطن» في الصفوف الآتية، كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات نصف العام 2024 للصفين الأول والثاني الإعدادي «للتعليم المهني» الفترة المسائية بمحافظة الفيوم، إلى جانب ضوابط الامتحانات.

متى تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول؟

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للصفين الأول والثاني الإعدادي المهني الفترة المسائية يوم الأربعاء 10 يناير المقبل وتستمر حتى يوم الأحد 14 من نفس الشهر، إذ تبدأ الامتحانات من الساعة 12:30 ظهرًا وتستمر حتى 3:45 عصرًا.

جدول امتحانات نصف العام 2024

وجاء جدول امتحانات نصف العام 2024 للصفين الأول والثاني الإعدادي المهني الفترة المسائية كالآتي:

- الأربعاء 10 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين بدءًا من الساعة 12:30 ظهرًا وحتى 2:30 عصرًا.

- الخميس 11 يناير 2024.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 12:30 وحتى 2:00 ظهرًا، يليه امتحان مادة المجالات العلمية «زراعي» لمدة ساعة بدءًا من الساعة 2:15 ظهرًا وحتى الساعة 3:15 عصرًا.

- السبت 13 يناير 2024.. امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف يبدأ من 12:30 وحتى 2:00 ظهرًا، ثم امتحان ماده المجالات العملية «صناعي واقتصاد منزلي» لمدة ساعة بدءًا من 2:15 ظهرًا وحتى 3:15 عصرًا.

- الأحد 14 يناير 2024 امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف، بدءًا من 12:30 وحتى 2:00 ظهرًا، يليه امتحان اللغة الأجنبية بدءًا من 2:15 ظهرًا وحتى 3:45 عصرًا.

ضوابط امتحانات صفوف النقل الإعدادية

وفيما يخص ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني الفترة المسائية بمحافظة الفيوم، فإنّها تتمثل في الآتي:

- يتم عقد امتحان مادة التربية الدينية، ومادة الخط العربي، قبل موعد هذا الجدول بوقت كافٍ، تحت إشراف مدير المدرسة والإدارة التعليمية.

- امتحان الصيانة والترميمات عملي يتم تحديده بمعرفة المدرسة قبل موعد هذا الجدول.

- امتحان المجالات العملية مجال صناعي وزراعي يتم تحديده بمعرفة المدرسة قبل موعد هذا الجدول.

- تستمر الامتحانات أيام السبت والعطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيره.