ألمانية تحتفل بمئوية ميلادها بالغردقة بالرقص والطبل.. «رجعت لشبابها في مصر»

«الشباب شباب القلب» كان هذا حال سائحة ألمانية تدعى «ليلا» عند احتفالها بالرقص على أنغام الطبل البلدي بعيد ميلادها المائة بمشاركة العاملين بفنادق الغردقة وعدد من السياح الأجانب الذين حرصوا على الاحتفال والتفاعل وتبادل التهاني في صورة مبهجة تدل علي مدى حب السياح لمدينة الغردقة ولمصر والمصريين.

سائحة عمرها 100 عام ترقص على الطبل البلدي

فاجأ العاملون بالفنادق السياحية جنوب مدينة الغردقة السائحة الألمانية بالاحتفال بعيد ميلادها المائة بتجهيز تورتة عليها اسمها وتقديم التهاني وعمل زفة بلدي على أنغام الطبل البلدي، و من شدة الفرحة فاجأت السائحة الجميع مبادلتهم الرقص وسط تصفيق الجميع السياح الذين حرصوا على الاحتفال والتفاعل وتبادل التهاني والتبريكات والتقاط الصور التذكارية.

تنشيط السياحة في الغردقة

وأشار العميد محمد منصور الخبير الأمني لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة إلى أن العاملين بالقطاع السياحي دائما يحرصون على مشاركة السياح المناسبات الاجتماعية كنوع من أنواع الترفيه وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن السائحة الألمانية تتردد على زيارة الغردقة سنويا وانها زارت أكثر الغردقة أكثر من مرة وتعشق الغردقة ومصر والمصريين، وتشعر أن صحتها تتحسن في مصر التي ردت لها شبابها.

وأضاف أن السياح الأجانب يحرصون على التقاط الصور التذكارية وترك مردود إيجابي عن السياحة والعاملين بها، إذ أن نشر السياح الصور التذكارية على السوشيال ميديا خير دعاية لتنشيط السياحة والأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم به مصر.

السياحة الألمانية في المرتبة الأولى

وأشار عمرو طارق الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن السياح الألمان يتوافدون بالآلاف على مدينة الغردقة عبر عشرات رحلات الطيران يوميا، حيث يأتي السائح الألماني في مقدمة الوصول إلى الغردقة وتمثل السياحة ألمانية نحو 40% من إجمالي الأسواق السياحية الوافدة إلى المدن السياحية المصرية.