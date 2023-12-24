طلاب ينظمون ممرا شرفيا لتكريم معلم لبلوغه سن المعاش في قنا (صور)

نظم المعلمون والطلاب في إحدى المدارس الفنية بمركز دشنا شمال محافظة قنا، ممرين شرفين لأحد المعلمين ويدعى أحمد علي محمد، لبلوغه سن المعاش، وأطلق عليه زملاؤه لقب «المدرس المخلص»، لحرصه على أداء عمله، فضلا عن خلقه الطيب.

ممر شرفي لمعلم في قنا

وكان الممر الشرفي الأول أثناء الطابور من قبل الطلاب والعاملين بالمدرسة، والممر الثاني من الطالبات، بداية من سلم الأدوار العلوية للمدرسة حتى مقر مكتب مدير المدرسة، وسط تصفيق وترحيب الحاضرين.

وقال أحمد علي، معلم مواد تجارية، إن مشاعر الحب والامتنان التي ظهرت في أعين الطلاب والزملاء العاملين في المدرسة، خير مكافأة على مسيرة تعليمية امتدت إلى نحو 35 عاما من التدريس، لإخراج أجيال فاعلة في المجتمع.

الحياة بداية ونهاية

وتابع خلال حديثه لـ«الوطن»، لم أتمالك دموعي خلال الاحتفال بسبب فراق المدرسة، ولكن هذه هي الحياة بداية ونهاية، متمنيا التقدم والتفوق للمدرسة والمسيرة التعليمية في كل المراحل التعليمية في محافظة قنا ومصر كلها، لإعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية.