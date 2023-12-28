لتوفير منح وبعثات.. جامعة بنها تطلق آلية جديدة للتواصل مع خريجيها

أعلنت جامعة بنها مبادرة جديدة للتواصل والدعم مع الخريجيين بهدف العمل على تواصل الأجيال واستغلال الإمكانيات المتاحة لتقديم الخدمات لهم، سواء الجدد أو القدامى، ولتتمكن الجامعة من إرسال كافة الإعلانات الخاصة بالمنح والبعثات وفرص استكمال الدراسة بالخارج والتأهيل لسوق العمل والاستفادة من خبراتهم، لتحقيق أكبر استفادة للمجتمع.

رابط التسجيل لخريجي جامعة بنها

وأوضحت جامعة بنها في بيان لها، أنه حرصا من الجامعة على دعم التواصل بين الجامعة وخريجيها تدعو جميع خريجيها لتسجيل البيانات الخاصة بهم من خلال الرابط التالي من هنا.

وأشار البيان إلى أن التسجيل يتيح للخريجين من أبناء جامعة بنها سواء مصريين أو وافدين الحصول على كافة الإعلانات الخاصة بالمنح والبعثات وفرص استكمال الدراسة بالخارج، مؤكدة أن هذه البيانات يقتصر استخدامها من قبل الجامعة فى التواصل مع خريجيها.

البيانات المطلوبة لتسجيل خريجي جامعة بنها

وأوضح بيان جامعة بنها أن الدخول علي الرابط المشار إليه يتيح التسجيل لخريجي الجامعة من خلال ملئ البيانات التالية:

الاسم بالكامل وسنة التخرج و الكلية ووحالة العمل من عدمه والوظيفة في حالة العمل والدولة ووجهة العمل في حال التوظيف ورقم التليفون ويفضل المتصل بخدمة الواتس اب والبريد الاليكتروني والتسجيل الدراسات العليا والإجابة علي سؤال هل استطاعت تحويل فكرتك لمشروع

أضاف البيان أن دعوة الخريجين للتواصل مع جامعة بنها تأتي في إطار حرص الجامعة علي الوصول لخريجيها في كل الكليات وبناء جسور معهم ودعمهم فنيا لتحسين مؤشرات الجامعة في التصنيفات العالمية.