الفائز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم: الجائزة ستكون حافزا على الاستمرار
كتب:
إسراء سليمان
06:43 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الفائز بالمركز الأول
أعرب محمد شعبان الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ30، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته لهذه المسابقة، واهتمامه بأهل القرآن الكريم وحفظته، كما توجه بخالص الشكر لوزارة الأوقاف على جهودها في خدمة كتاب الله عز وجل.
أكد «شعبان» ابن محافظة البحيرة، في كلمته خلال حفل ختام المسابقة، أن هذه الجائزة ستكون حافزًا على مواصلة الدراسة للقرآن الكريم وقراءاته وعلومه وتفسيره، سائلا الله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها دائما راعية لكتاب الله عز وجل وحفظته.