الفائز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم: الجائزة ستكون حافزا على الاستمرار

أعرب محمد شعبان الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ30، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته لهذه المسابقة، واهتمامه بأهل القرآن الكريم وحفظته، كما توجه بخالص الشكر لوزارة الأوقاف على جهودها في خدمة كتاب الله عز وجل.

أكد «شعبان» ابن محافظة البحيرة، في كلمته خلال حفل ختام المسابقة، أن هذه الجائزة ستكون حافزًا على مواصلة الدراسة للقرآن الكريم وقراءاته وعلومه وتفسيره، سائلا الله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها دائما راعية لكتاب الله عز وجل وحفظته.