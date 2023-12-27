سحب رعدية تسيطر على سواحل شمال الدلتا.. وأمطار على كفر الشيخ (فيديو)

شهدت محافظة كفر الشيخ وتحديدا مركز الحامول، سقوط لأمطار غزيرة، بعد أن تكاثرت السحب الرعدية، التي تتمركز على سواحل شمال الدلتا في مناطق «بلطيم، جمصة، البرلس»، صاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا، ومن المتوقع أن تتقدم إلى محافظة دمياط والمناطق الداخلية لمحافظة كفر الشيخ مع الوقت.

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، أن الخلايا الرعدية تؤثر بقوة على سواحل شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا، كما تشير صور الأقمار الصناعية، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، على مناطق متفرقة من السواحل الغربية والدلتا وجنوب القاهرة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة.

درجات الحرارة غدًا الخميس

وجاءت درجات الحرارة غدا الخميس، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.