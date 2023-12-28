«الصرف الصحي» بمطروح: مستعدون للأمطار طوال الشتاء.. «ومفيش شارع اتقفل»

قال الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن الشركة تلقت تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود أمطار وسيول، موضحًا: «نحن في حالة طوارئ وفي حالة استعداد دائم لفصل الشتاء، ومنذ يومين تلقينا تحذيرا من الأرصاد الجوية بوجود أمطار متوقعة على مطروح ابتداءً من صباح الأمس».

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «بدأت النوة في مطروح منذ الأمس حيث سقطت أمطار متوسطة على مدينة السلوم استمرت 30 دقيقة».

وتابع: «مدينة مطروح سقطت أمطار عليها في منطقة الكيلة 7 والكيلو 10 بداية من الساعة التاسعة والنصف إلى العاشرة صباحا نتج عنها تجمعات مائية في الشوارع الرئيسية وتم التعامل معها ولم يغلق أي شارع أو طريق، كما سقطت أمطار في سيدي عبدالرحمن من الساعة 10 ونصف على الطريق الساحلي لمدة نصف ساعة ولم يغلق الطريق حيث تم التعامل معها، وسقطت أمطار خفيفة في العلمين والعلمين الجديدة ومارينا، وكانت نهاية الأمطار في الرابعة عصر أمس».