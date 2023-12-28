استمرار عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في شفط تجمعات مياه الأمطار، عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث.

متابعة التعامل مع آثار الأمطار

وأجرى محافظ المنوفية، اتصالًا مباشرًا بعدد من رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المدن، لمتابعة استمرار عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والميادين، وذلك بالتنسيق مع مديري فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، موجهًا بسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى وبلاغات المواطنين التي تتلقاها غرف العمليات.

مواصلة شفط مياه الأمطار بالمنوفية

وتواصل أطقم الأجهزة التنفيذية، تواجدها الميداني على مدار اليوم، لشفط مياه الأمطار لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، فضلاً عن مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها، لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصًا على سلامة المواطنين.