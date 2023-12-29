أبرز أماكن السياحة الشتوية في جنوب سيناء.. استمتع بدفء الطبيعة

السياحة بمحافظة جنوب سيناء لها طابع خاص في فصل الشتاء، إذ تتنوع مقاصدها من السياحة العلاجية والشاطئية إلى سياحة المؤتمرات.

أرخص وجهة سياحية في فصل الشتاء

يقول أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء لـ«الوطن»، إن فصل الشتاء يعد ملاذًا للراغبين في الهدوء والتمتع بالمناظر الخلابة، وبالتالي فإن مدن محافظة جنوب سيناء السياحية تعد المكان الأبرز للباحثين عن سحر الشتاء.

وأضاف: «جنوب سيناء تعد أرخص وجهة سياحية في فصل الشتاء، حيث يتمتع السائح بأجوائها بميزانية منخفضة وتتاح له خيارات كثيرة للتنزه بها».

سانت كاترين تتصدر القائمة في فصل الشتاء

وأكد «الشيخ» أن المدن التي تعتبر مقصدًا سياحيا لفصل الشتاء هي مدينة شرم الشيخ ودهب ونويبع ورأس سدر، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن مدينة سانت كاترين تتمتع بأجواء باردة في فصل الشتاء فإنّها تُعد مقصدًا لهواة رياضة تسلق الجبال وخاصة بعد تساقط الثلوج التي تجعل المدينة «بقعة بيضاء» تجذب الناظرين.

السياحة العلاجية

وتحدث رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء عن السياحة العلاجية، ومدى أهميتها، مشيرًا إلى أنها من أهم ما يتمتع به زوار مدينتي طور سيناء ورأس سدر، حيث المياه الكبريتية التي يتمتع بها حمام موسى بمدينة طور سيناء والذي تصل درجة حرارته إلى 37 درجة مئوية، وتستخدم للعلاج من أمراض عدة، وأيضًا حمام فرعون الذي يتدفق منه المياه الساخنة ويمتد بخاره حتى المغارة المنحوتة بالجبل المقابل للبحر فهو يسهم في الشفاء من أمراض الصدر والأمراض الجلدية والروماتيزم.

شواطئ رملية وأنشطة مائية بـ دهب

أما مدينة دهب فلا تزال في صدارة قائمة السياحة الشتوية، حيث أنها تمتاز بطقسها الرائع وشمسها الدافئة نهارا وشواطئها الرملية الصافية وأنشطتها المائية التي تتميز بها ومن أبرزها «الكيت سيرف» التي يقصدها السياح من جميع الجنسيات، ولا سيما اعتدال أسعار الإقامة بها في فصل الشتاء.

نسيم دافئ بمدينة شرم الشيخ في فصل الشتاء

وأضاف الشيخ: «أما بالنسبة لمدينة شرم الشيخ فهي الأكثر دفئًا، ويمكن للسائح التمتع بها في فصل الشتاء، فضلا عن التنزه بشوارعها والتمتع بجمال مناظرها ومن أهم مناطقها التي يمكنك التنزه بها منطقة السوق القديم وخليج نعمة وميدان سوهو سكوير ومنطقة مول الماركاتو».

هدوء واسترخاء بمدينة نويبع شتاء

وتأتي مدينة نويبع التي تقع على خليج العقبة ما بين طابا ودهب، ويندر بها سقوط الأمطار، في مرتبة هامة جدا بالنسبة للسياح الذين يزورون البلاد في فصل الشتاء، للتمتع بجو صافي قلما يجدوه في مكان آخر.

هدوء وشواطئ رملية.. رأس سدر

وأضاف: «من أجمل البقع في محافظة جنوب سيناء تتمثل في مدينة راس سدر فهي تقع على الساحل الشرقي لخليج السويس وتتميز بمناخها المعتدل وشواطئها الرملية وهدوئها في فصل الشتاء».