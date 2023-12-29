مواعيد التقديم في القرعة التكميلية لمشروعي جنة وسكن مصر بالمنصورة الجديدة

أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة، موعد التقدم إلى القرعة التكميلية لمشروعي جنة مصر وسكن مصر، للمتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة العلنية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

تقديم طلب بالمركز التكنولوجي بمقر الجهاز بالمنصورة الجديدة

وبحسب منشور للصفحة الرسمية لجهاز مدينة المنصورة الجديدة: «على من يرغب في الالتحاق بالطرح التكميلي بمشروعي جنة وسكن مصر، تقديم طلب بالمركز التكنولوجي بمقر الجهاز، بدءا من الأحد المقبل، الموافق 31 ديسمبر الجاري، ولمدة شهر، ويخص المتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة العلنية يومي 26 و27 ديسمبر، التي عقدت داخل الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي».

تحديد الوحدة للمتقدم الراغب في حجزها بالمنصورة الجديدة

وتابع جهاز مدينة المنصورة الجديدة من خلال الصفحة الرسمية: «سيجري تحديد الوحدة للمتقدم الراغب في حجزها، بين الأدوار أول علوي وحتى الدور ما قبل الأخير».