«معلومات الوزراء» يستعرض أعمال تنفيذ حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط

تنفذ وزارة النقل مشروع حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط الجديد، والذي يبلغ طوله الإجمالي 5400 متر، ويعمل على حماية ميناء دمياط من العوامل الجوية المختلفة، وفق المواصفات والمعايير العالمية، ويأتي ضمن خطة الحكومة لتطوير المواني المصرية لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو لأعمال تنفيذ المشروع، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحا أن المشروع يعمل على حماية ميناء دمياط من العوامل الجوية المختلفة ويسهم في تشكيل أرض بمساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع، وهذه المساحة الجديدة سيتم استخدامها في توسعات ميناء دمياط.

تدفق البضائع بسرعة وكفاءة

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة هبة الجزار، رئيسة قسم إدارة اللوجستيات، بالأكاديمية البحرية، أن الموانئ والمناطق اللوجيستية تسهم في في تعزيز التجارة الدولية من خلال تسهيل تدفق البضائع بسرعة وكفاءة عبر الحدود، حيث يتم تسهيل إجراءات التخليص الجمركي والإدارة اللوجستية، مما يسهم في تقليل التكاليف وزمن التسليم وتعزيز الإنتاجية وتنمية الأعمال التجارية.

وقالت الدكتورة هبة الجزار لـ«الوطن»، إن الموانئ توفر بنية تحتية متكاملة ومرافق حديثة تسهم في تيسير حركة البضائع، وتعزيز التجارة الدولية وتحسين النقل والتوزيع، جذب الاستثمارات الأجنبية، وبفضل هذه العوامل، تعزز مصر موقعها كمركز للتجارة العالمية واللوجستيات.