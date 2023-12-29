تركيب بيارات لتصريف الأمطار في شوارع وميادين العريش

ينفذ مجلس مدينة العريش، اليوم، تركيب شبكة بيارات وغرف تصريف للأمطار، بوسط الشارع العام بمدينة العريش، وفقا لما قاله اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان، بأنه تم تركيب ما يقرب من 12 غرفة تصريف أمطار جديدة، بالمناطق التي تشهد ركود أمطار، وذلك بجوار مسجد النصر، وميدان النصر، والطريق بين سوق السمك، والحديقة العامة، مول مزايا

نقاط مباشرة بوسط العريش

وأضاف رئيس المجلس، أن فرق الإدارة الهندسية حددت الأماكن التي تشهد تجمع أمطار، وإعطاء تعليمات للمقاول المختص وفريق العمل، بتنفيذ الغرف، على أن يكون تصريفها إلى أقرب بيارة صرف صحي موجودة بجانب الطريق.

الاستعدادات لتساقط أمطار

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان سابق له، أنه تم عمل غرف تصريف مياه الأمطار بطول شارع البحر، من منطقة سنيين، وحتى الخلفاء الراشدين.

التعميم لجميع الشوارع

وأوضح أسامة العفش، أن خطة الغرفة الموصولة ببيارات الصرف قد نجحت، ولذا يتم الآن تعميمها على جميع شوارع المدينة، هذا ويقوم عمال النظافة بالعمل على تنظيف بيارات الصرف الصحي من الرمال والأوراق، تحسبا لتساقط أمطار.