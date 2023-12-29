الدولة سند أبنائها في الخارج.. تطبيق تليفوني ومجلس لشباب العلماء

اتخذت جهود الدولة المصرية لدعم المصريين في الخارج، أكثر من محور حيوي، منها على سبيل المثال المحور الخاص بالاتصالات، حيث تعمل الدولة حاليا على إطلاق تطبيق تليفوني لهم للاستفادة من الخدمات المقدمة لهم والمتوقع إطلاقه خلال أيام، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، حيث تم توقيع بروتوكول لإطلاق التطبيق يضم كافة المحفزات والميزات التي تقدمها الدولة المصرية للمصريين في الخارج.

تعظيم الاستفادة من المبادرات التدريبية

وفق تقرير رسمي، يعمل التطبيق الإلكتروني على تقديم 3 خدمات متميزة، الأولى هي إتاحة وتسهيل الوصول للخدمات المقدمة للمصريين في الخارج، والخدمة الثانية تتمثل في تعظيم الاستفادة من المبادرات التدريبية التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أما عن الخدمة الثالثة فهي تتمثل في توفير جميع الامتيازات المُقدمة من مختلف الجهات الحكومية عبر المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.

كما تعمل الدولة على إنشاء مجلس شباب العلماء والباحثين حيث يُجر تشكيله، ومن المقرر أن يعمل المجلس على الاستفادة من الخبرات التي تعلموها في جامعات العالم، وتوظيف ما اكتسبوه من معارف لخدمة أهداف الدولة في التنمية المستدامة.

مرجع فكري وبحثي مستدام

ستضع الدولة آلية منظمة لعمل المجلس، والتي سيتم تقسيمها بالتخصص الدقيق، وإضافة المتفوقين إليها من شباب المصريين في الخارج من دارسين وخبراء وعلماء في مجلاتهم، إلى كل قسم من هذه الأقسام، ومن المقرر أن يتم الاستعانة بلجان المجلس كمرجع فكري وبحثي مستدام لمناقشة التحديات العلمية الحديثة وتطوير البرامج التي تواكب تقنيات العصر.