آخر موعد للاشتراك في هاكاثون التقنيات بجامعة بنها لتمكين ذوي الهمم

أعلنت جامعة بنها، إقامة هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم تحت شعار «الوطن محتاج لجميع الهمم» في فبراير 2024، والذي يأتي من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي كذلك السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.

الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات

وأوضحت جامعة بنها في بيان، أن الهاكاثون يقام برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم «NAID»، ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الدعوة لجميع طلاب الجامعات والمعاهد المصرية

ووجهت جامعة بنها الدعوة لجميع طلاب الجامعات والمعاهد المصرية للمشاركة بأفكارهم في الهاكاثون.

أشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الفائزين في الهاكاثون سوف يحصلون على جوائز مالية بإجمالي 90 ألف جنيه مصري مقدمة من جامعة بنها؛ في 6 مسارات، يحصل الأول على جائزة قيمتها 7000 جنيه، والمركز الثاني 5000 جنيه، والمركز الثالث 3000 جنيه.

وأضاف أنه سيحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم، موضحا أن هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم يهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة وهي: الصحة، التعليم، التوظيف، الرياضة، الترفيه، الإتاحة.

وأوضح الدكتور شادي المشد المدير التنفيذي للمعلومات، أن آخر موعد للتسجيل في 31 ديسمبر 2023، كما سيجرى الإعلان عن الجلسات التعريفية وغيرها من المعلومات من خلال موقع الهاكاثون وموقع جامعة بنها.

يمكن الاشتراك في المسابقة من خلال الرابط التالي من هنا.