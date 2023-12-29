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مدرسو «ستيم»: الحصول على الدرجة النهائية في العلوم والرياضة شرط الالتحاق

كتب:

محمد عزالدين
09:19 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
مدرسو مدرسة ستيم

مدرسو مدرسة ستيم

أجرى الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، جولة داخل مدرسة «ستيم» فرع أكتوبر.

وقالت إحدى المدرسات في مدرسة «ستيم» خلال لقائها مع الإعلامي أحمد فايق، إن الطلاب يكونون متفوقون قبل التحاقهم بهذه المدارس، ومن شروط التحاق أي طالب أنهى الصف الثالث الإعدادي، أن يحصل على الدرجة النهائية في مادة أو مادتين من العلوم والرياضة والإنجليزي.

تعليم مختلف ينمي مهارات الطلاب وقدراتهم

وأضافت أن مدرسة «ستيم» تقبل الطلاب من جميع المدارس سواء كانت حكومية أو لغات أو خاصة، والمميز أن المدرسة داخلية، ومن ثم يبتعد الطالب عن أهله وأصدقائه، لافتة أن طريقة التدريس والمذاكرة مختلفة للغاية، وهناك 14 يوما قبل الدراسة لتأهيل الطلاب، وإزالة أي خوف أو رهبة تنتابهم.

وقال أحد المدرسين في مدرسة ستيم، إن التعليم في المدرسة يعتمد على مجموعات، وهناك استراتيجية في التفكير في الأسئلة بشكل جيد، ثمّ التفكير والمشاركة مع المجموعة بعد ذلك.

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بقلم محمد عزالدين