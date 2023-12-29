طلاب «ستيم أكتوبر»: المدرسة تحقق أحلامنا وتصنع مستقبلنا

عبر طلاب مدارس «ستيم أكتوبر»، للمتفوقين للعوم والتكنولوجيا عن سعادتهم بالتواجد داخل المدرسة، خلال لقائهم مع الإعلامي أحمد فايق، الذي أجرى سلط الضوء على أساليب الدراسة داخل هذا الصرح التعليمي.

وقال عبد الله أحد الطلاب، خلال لقائه ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة DMC: «حصلت على أفضل مقال نقدي عن المرأة في جامعة هارفارد الأمريكية».

نظم تدريس جديدة في مدارس ستيم

وأضاف أحد الطلاب: «لمسنا في البداية الأمر على معرفة البيئة الجديدة والنظام الجديد داخل المدرسة، وساعدنا المعلمون في ذلك، كما أن هذه المدرسة تعمل على تحسين العلم والمعرفة لدينا وهي من اختيارنا».

وفي نهاية الحلقة وقع الإعلامي أحمد فايق على سبورة أحد الفصول معبرا عن سعادته بهذه الزيارة، وتضمن التوقيع جملة :«شرف كبير لأسرة مصر تستطيع والتواجد بينكم، أهلا بكم في أحلى بلاد في الدنيا بلدنا مصر».