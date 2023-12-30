«تسريحات غير تقليدية».. أنوش تجذب السياح بمهنة من أصول آسيوية في شرم الشيخ

خلال وجودها في مدينة شرم الشيخ، حاولت رحاب فوزي، ذات الـ38 عاما، أن تعمل ولكن بطريقة غير تقليدية، فلجأت لما تجيده وهي تسريحات الشعر ذات الأصول الآسيوية «الراستا»، مستغلة وجود آلاف السياح الذين يحبون هذا النوع، ويقبلون عليه.

من الدقهلية إلى شرم الشيخ

رحاب سافرت من محافظة الدقهلية من سنة 2004 لمدينة شرم الشيخ وعملت بمجال الراستا واشتهرت باسم «أنوش»، ومن أهم زبائنها الفتيات الروس والأوكران والعرب، لتصبح أول فتاة بشرم الشيخ تعمل بمجال الراستا من داخل خليج نعمة.

فتاة مصرية تثبت حضورها

«النجاح حليف من يصر عليه»، هكذا قالت أنوش لـ«الوطن»، موضحة: «تعلمت الراستا من أخي الأكبر الذي كان يمتهنها وجئت لمدينة شرم الشيخ منذ 20 عامًا كي أحقق ذاتي وأثبت حضوري في المهنة من داخل الممشى السياحي بخليج نعمة»، لافتة إلى أنها أم لولد يبلغ من العمر 19 سنة وتعمل جاهدة كي توفر له حياة كريمة.

أنوش تحلم بالوصول للعالمية في فن لرستا

وتابعت: «شاركت مهرجانات دولية بالكويت وعمان والإمارات ولاقت موهبتي استحسانا من جميع الحضور وأتمنى المشاركة بالمزيد من المهرجانات الدولية التي تشعرني بوجودي الفني وسط كوكبة عالمية من محترفي المهنة».

وأكدت أن ما يميز عملها التناسق في تداخل ألوان الخيوط مع الضفائر الرفيعة التي تجعل المظهر بعيدا عن روتين التسريحات التقليدية التي طالما تعودنا عليها، فهي مناسبة للشعر المجعد والقصير حتى تبقيه مفرودا مع إضافة للألوان التي تتناسب مع البشرة.