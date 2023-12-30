اللهم اجعل كل أيامنا مباركة..«الإفتاء» توصي بالدعاء في السنة الجديدة

ساعات قليلة ويستقبل العالم أول أيام السنة الجديدة، ويحرص الكثيرون على بدء عامهم الجديد بالدعاء والتقرب إلى الله، ومن هذا المنطلق أوصت دار الإفتاء المصرية، بالحرص على الدعاء لتزداد الأيام بركة، ويكتب الخير للجميع.

صيغة الدعاء في السنة الجديدة

وجاء الدعاء الذي أوصت به دار الإفتاء كالتالي: «اللهم اجعل كلَّ أيامنا مباركة وأَدِمْ يا ربنا نفحاتك علينا وعلى أهل بيوتنا ما دامت رحمتك باقية، واجعلنا ممَّن يحشرون إلى الرحمن وفدًا يا رب العالمين».

وهناك صيغ أخرى منها: «ربي إني أستودعك العام الجديد، يا رب أن تجعله مليء بالتوفيق والسعادة، اللهم إني استودعك فتحها ونورها وبركتها، وأعوذ بك من الشر بها، والشر فيما بعدها يا أرحم الراحمين اللهم إني أسالك المغفرة عن أي ذنوب فعلتها العام الماضي، وأن تصلح لي أمري وتسترني وتكرمني يا أرحم الراحمين».

صيغ أخرى للدعاء في السنة الجديدة

ومن الأدعية أيضا: «اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك من خيره ونعوذ بك من شره. نسألك اللهم أن تجعله عام خير، وأن تنصر الإسلام والمسلمين وأسألك اللهم عملا يقربني إليك يا ذا الجلال والإكرام، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».

وجاء من بين الأدعية كذلك: «اللهم إني أسألك رحمة من عندك، تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي وتبيّض بها وجهي، وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها الفتن عني وتعصمني بها من كل سوء».