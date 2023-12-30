حصاد هيئة الطاقة الذرية 2023.. تعاون مع الشركاء الدوليين والأفارقة

قالت هيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن استراتيجية الهيئة للتعاون الدولي تعتمد على تنفيذ العديد من الأنشطة الدولية والتي تنظمها هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تقوم فيه الهيئة بدور المنسق الوطني لأنشطة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر او على المستوى العربي من خلال التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، أو على المستوى الأفريقي من خلال التعاون الدولي مع الأفراد.

تعاون هيئة الطاقة الذرية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون الدولي

وأشارت هيئة الطاقة الذرية في بيان الي حصاد الأنشطة التي قامت بها في مجال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون الدولي خلال عام 2023 كالتالي

- مايو 2023: الاجتماع الإقليمي الدولي للطاقة الذرية المصرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشرم الشيخ عن التعامل الآمن لمدافن المخلفات المشعة غير المستخدمة بمشاركة 31 دولة.

- سبتمبر 2023: رئيس الوزراء يشكل الوفد الرسمي المصري في الاجتماع العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا السابع والستون من الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية والدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية

- ديسمبر 2023: الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة يشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس في دورته ال72

- ديسمبر 2023: هيئة الطاقة الذرية تحصد المركز الأول في مجال التخصصات النووية والمركز السادس في تصنيف سيماجو الدولي للمراكز البحثية لعام 2023 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعاون الهيئة في مجال التعاون الأفريقي

وأشارت هيئة الطاقة الذرية في بيان إلى مجالات التعاون الأفريقي خلال عام 2023 كالتالي:

- يناير 2023: تدريب مهندسين من زيمبابوي فى مجال أجهزة القياس النووية والتطبيقات الصناعية لـ النظائر المشعة بقسم الهندسي بمركز البحوث النووية بأنشاص.

- يونيو 2023: الدورة التدريبية المتخصصة لتدريب وبناء الكوادر الأفريقية في مجال رقابة الجودة للمستحضرات الصيدلانية المشعة.

التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية

كشفت هيئة الطاقة الذرية في البيان عن الأأنشطة وأوجه التعاون التي قامت بها مع الهيئة العربية للطاقة الذرية كالتالي:

- مارس 2023: الدورة التدريبية المتقدمة عن إستخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية والنظائر المشعة لتحديد الطفرات المسببة للسرطانات والأمراض ومقاومة الميكروبات للعقاقير الحيوية

- مايو 2023: الدورة التدريبية بمشاركة ثمانية دول عربية في مجال معجل السيكلوترون نظرية التشغيل – التطبيقات – الأمان

- أكتوبر 2023: البرنامج التدريبي للدول العربية عن استخدام التقانات النووية في الزراعة العضوية والحيوية وفى تقييم كفاءة المستحضرات النانوية وتطبيقاتها في نظم الري والزراعة الدقيقة والمستدامة