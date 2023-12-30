متحدث الوزراء عن وضع السعر على 7 سلع استراتيجية: لا يوجد تسعيرة جبرية

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن موعد تطبيق قرار الحكومة بشأن تخفيض أسعار 7 سلع من المواد الاستراتيجية، حيث من المتوقع أن يصدر قرار من الحكومة خلال الساعات المقبلة، لتحديد ضوابط وضع السعر على السلع.

موعد كتابة الأسعار على السلع الاستراتيجية

وقال «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن وزارة التموين عضو في الأمانة الفنية، والأمانة الفنية لها تخصصات محددة وهي التنسيق لمتابعة الأسعار والأسواق.

وأضاف الحمصاني، أنه لا توجد تسعيرة جبرية على الأسعار والدولة ملتزمة بآليات السوق، ولن يكون هناك تطبيق التسعيرة الجبرية.

الوزراء: إضافة سلع استراتيجية جديدة خلال الفترة المقبلة

وتابع: ستتولى الأمانة الفنية أي إخطارات بشأن رفع الأسعار، مع إرفاق الشركات المستندات اللازمة التي توضح أسباب رفع الأسعار لهذه المواد أو السلع.

وأوضح الحمصاني، أن الدولة ملتزمة بحرية السوق وتداول السلع واحترام العوامل المرتبطة بمدخلات الإنتاج، كما أن تحديد السلع الـ7 الأولى هي بمثابة مرحلة أولى، ويمكن إضافة سلع أخرى خلال الفترة المقبلة.