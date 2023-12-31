جامعة بنها التكنولوجية.. 5 معلومات عن المشروع الجديد

أعلنت جامعة بنها، عن الشروع في إنشاء جامعة بنها التكنولوجية في العبور التي تضم كليتين و13 برنامجا دراسيا في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتطوير التعليم العالي، وتحقيق إتاحة التعليم لكافة الفئات المجتمعية، وتأهيل الشباب لسوق العمل تدريبهم علي المنافسة في السوق المحلية والدولية

تستعرض «الوطن» أهم 5 معلومات عن الجامعة التكنولوجية الجديدة، وعدد الكليات التي ستضمها جامعة بنها التكنولوجية بالعبور والبرامج الدراسية المتاحة للدراسة، والربط بينها وبين التأهيل بسوق العمل؛ لتخريج كوادر فنية مدربة جيدا، تواكب التطورات الحديثة في المجال الصناعي

أهم معلومات عن جامعة بنها التكنولوجية

أوضح بيان صادر من جامعة بنها الحكومية، أن أهم المعلومات عن جامعة بنها التكنولوجية الجديدة كالتالي :

- تقام علي مساحة 10 أفدنة من أرض جامعة بنها بالعبور

- تضم كليتين

- تقدم 13 برنامج دراسي متقدم

- تقوم علي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

- تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل

برامج الدراسة في جامعة بنها التكنولوجية بالعبور

أوضح بيان جامعة بنها الحكومية أن الجامعة التكنولوجية بالعبور ستضم في البداية كليتين كالتالي :

- كلية التكنولوجيا الصناعية وتقدم برامج

تكنولوجيا الصناعات الكيميائية

تكنولوجيا الأثاث

تكنولوجيا الموضة

تكنولوجيا الميديا الرقمية

تكنولوجيا التصنيع الرقمي

و تكنولوجيا التصنيع الغذائي

تكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا سباكة المعادن

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية وبها برامج كالتالي:

تكنولوجيا المعلوماتية الطبية

تكنولوجيا المختبرات الطبية

تكنولوجيا الأجهزة الطبية

تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.