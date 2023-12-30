محافظ الغربية يتفقد محيط الكنائس بالمحلة الكبرى استعدادا لعيد الميلاد

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في جولة ليلية بمدينة المحلة الكبرى، محيط الكنائس لمتابعة الاستعداد لعيد الميلاد المجيد، منها محيط كنائس حي أول وثان المحلة « كنيسة السيدة العذراء مريم، كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس، كنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس، والكنيسة الإنجيلية، كنيسة الشهيدة دميانة».

شوارع الغربية تتزين لاستقبال أعياد الميلاد

وأكّد «رحمي» خلال تفقده أن الشوارع تتزين بمحافظة الغربية استعدادًا، لاستقبال العام الجديد وأعياد الميلاد المجيدة، إذ كثفت الأحياء أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى تزيين الحدائق وكذلك رفع كافة الإشغالات بمحيط الكنائس، كما قامت المحافظة بإجراء الصيانة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع، ومنع وجود أي وصلات مكشوفة، حفاظًا على الأرواح بالإضافة إلى تمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس.

استمرار الجولات

وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية لمتابعة استعدادات الكنائس، لاستقبال عيد الميلاد المجيد مشيرًا إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة للاطمئنان على جاهزية كافة الشوارع، لاستقبال العام الميلادي وعيد الميلاد المجيد.