تنفيذ 12 ألفا و252 مشروع تمكين اقتصادي بجميع مراكز الفيوم

أعلنت جمعية الأورمان، الانتهاء من تنفيذ 12 ألفًا و252 مشروعًا تنمويًا لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة الفيوم، خلال الفترة الماضية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة، للمساهمة في الحد من البطالة.

وأوضح جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّ مشاريع التمكين الاقتصادي تعمل على الحد من البطالة، بما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، مؤكدًا توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

مهن وحرف متنوعة

وأضاف وكيل وزارة التضامن بالفيوم، أنّ المشاريع المقدمة متمثلة في المهن كالسباكة، والنجارة، والحدادة، والميكانيكا، بالإضافة إلى البقالة، والأكشاك، ورؤوس المواشي، وعدد من المشروعات التي تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الأولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

مسح اجتماعي للفئات المستحقة

من ناحيته أشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الفيوم، التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الأورمان تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة.

وشدد على أنّ جمعية الأورمان تحرص على إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أرجاء المحافظة.

إعادة إعمار المنازل

وذكر إنّ الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الفيوم، تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة، وتنظيم قوافل طبية، وعلاج حالات العيون، وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.