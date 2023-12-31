أفلام جديدة في دور السينما تزامنا مع بدء العام الميلادي.. تعرف عليها

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال أفلام جديدة تزامنًا مع بدء العام الجديد، والاحتفال بأعياد الكريسماس، إذ جرى الإعلان رسميًا عن طرح 4 أفلام جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، هذه الأفلام:

فيلم الإسكندراني

ينطلق 3 يناير المقبل، فيلم «الاسكندراني»، للفنان أحمد العوضي، في جميع دور السينما؛ لينضم لقائمة أفلام موسم رأس السنة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية «بكر الإسكندراني»، والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، ويقرر السفر خارج البلاد للبحث عن مستقبله بعد صراعات عديدة من أهله من بينهم والده وحبيبته.

الفيلم من بطولة أحمد العوضي، زينة، صلاح عبدالله، عصام السقا، حسين فهمي، وآخرين، وهو عن قصة أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.

ليه تعيشها لوحدك

كما تستقبل دور العرض السينمائية، فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، للفنان خالد الصاوي، وشريف منير، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قضية إنسانية مؤثرة، حول شخصية طبيب يتعرض صديق عمره للإصابة بمرض السرطان ويقرر العيش بمفرده، ولكنه لا يتركه.

الفيلم من بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، خالد عليش، محمد رضوان، أمينة شلباية لأول مرة، وآخرين، وهو من إخراج حسام الجوهري.

الحريفة

وينطلق يوم 4 يناير، عرض فيلم «الحريفة»، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كروي، حول لاعب كرة القدم ماجد، الذي يجسده الفنان نور النبوي، الذي ينتقل للحياة فى مستوي اجتماعي آخر ويصطدم بواقع جديد، ولكنه ينضم إليهم في ناديهم من خلال فريقهم، وتطور الأحداث.

الفيلم من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، كزبرة، خالد الذهبي، وآخرين، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

عصابة عظيمة

وينطلق يوم 4 يناير، فيلم «عصابة عظيمة»، لينضم لمنافسة أفلام موسم رأس السنة، والذي تدور أحداثه فى إطار كوميدي، حول شخصية «عظيمة»، والتي تجسدها الفنانة إسعاد يونس، وتتعرض لحادث وتفقد بصرها، وتتورط في ضياع شركتها بسبب ابنها، وتقوم بتشكيل عصابي من أجل استعادة حقوقها.

الفيلم من بطولة إسعاد يونس، محمد ثروت، محمد محمود، كريم عفيفي، وآخرين من تأليف هاجر الابياري، واخراج وائل احسان.