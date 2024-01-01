«الملابس الجاهزة» تعلن موعد انطلاق أوكازيون شتاء 2024

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة بصدد تحديد معاد الأوكازيون الشتوي والذي من المنتظر أن يبدأ أول شهر فبراير المقبل، ومن ثم ستقوم بإبلاغ وزارة التموين لاستقبال طلبات الالتحاق بالأوكازيون الشتوي لأصحاب محال الملابس على مستوى الجمهورية.

هيكل: إبلاغ وزارة التموين بموعد التطبيق

وأضافت «هيكل» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تحديد موعد بداية ونهاية الأوكازيون الشتوى يستلزم الاتفاق بين كل أعضاء شعبة الملابس الجاهزة والتجار، قبيل البدء في إقراره وإبلاغه للجهات المعنية والتي أبرزها وزارة التموين.

وأوضحت عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، أنه مع إبلاغ وزارة التموين بالموعد المحدد تقوم بتطبيقه وإعلامه لكل مديرياتها المنتشرة على مستوى الجمهورية، من أجل البدء في استقبال طلبات الالتحاق بالأوكازيون الشتوي من قبل المحال التجارية بفترة كافية.

وأشارت إلى أن الأوكازيون الشتوى والصيفي دائما ما يسعد المواطنين والتجار في ذات الوقت، حيث يستفيد المواطن خلاله بشراء ملابس بثمن قليل، وتصل نسب التخفيضات على بعض القطع بالمحال التجارية لـ50 و70%.

وشددت «هيكل»، على ضرورة إبلاغ الشعبة لوزارة التموين بموعد تطبيق الأوكازيون الشتوى، حيث تقوم الوزارة بعمل رقابة صارمة على المحال التجارية التي أعلنت انضمامها للأوكازيون، وتطبق الغرامات التي قد تصل لمليوني جنيه، بالإضافة للحبس حسب العقوبة.