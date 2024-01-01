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أستاذ صحة عامة: الدولة نجحت في إنهاء قوائم انتظار العمليات خلال 2023

كتب:

منتصر سليمان
01:34 م | الإثنين 01 يناير 2024
مريض يتلقى العلاج في أحد المستشفيات - صورة أرشيفية

مريض يتلقى العلاج في أحد المستشفيات - صورة أرشيفية

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إنّ عام 2023، شهد تطورًا في القطاع الصحي، من خلال القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، بالإضافة إلى المبادرات الصحية المختلفة التي من أبرزها المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة».

القضاء على قوائم الانتظار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّه في عام 2023، جرى الانتهاء من قوائم الانتظار بشكل سريع جدًا وفعال لكل المواطنين: «لو كانت الأمور بالشكل الطبيعي دون مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لعدد العمليات، كنا هنشوف عدد عمليات كبير جدًا، وتراكم حالات، وكمان قوائم الانتظار بتكون فيها حالات معرضة للوفاة لا قدر الله، أو حدوث مضاعفات أو الدخول فى مشكلات صحية أكبر».

إجراء 2 مليون عملية جراحية في ديسمبر 2023

وتابع: «مبادرة قوائم الانتظار جعلت الناس أكثر إطمئنانًا، وجرى الانتهاء من مليونين و23 ألفًا و902 عملية جراحية حتى ديسمبر الماضي». 

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بقلم منتصر سليمان