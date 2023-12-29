رئيس «الصرف الصحي» بالدقهلية: شهدنا أمس أكبر كمية أمطار منذ 5 سنوات

قال المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، إنّ المحافظة شهدت موجة أمطار شديدة جدا، ما أدى إلى قرار المحافظ بتعطيل الدراسة، مضيفا: «من بعد صلاة الفجر أمس انتشرت السيارات بالشوارع، والموجة كانت صعبة جدا، 4 ساعات من المطر الغزير وأكبر كمية مياه رأيناها على مدار 5 أعوام».

وأضاف نصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «هناك تعاون وثيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي أدت إلى متابعة هذه الموجة».

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية: «رفعنا درجة الاستعداد، وشركات المياه والمحافظة تعاونت في سرعة التعامل وكسح المياه من الشوارع ورفع درجة الاستعداد القصوى في مناطق تجمع المياه ما أدى إلى وصلنا لمرحلة الأمان، وحتى الآن لا توجد منطقة في المحافظة بها تكدسات أو ازدحامات مرورية نتيجة مياه الأمطار».