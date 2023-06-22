طالب من بني سويف يفوز بالمركز الأول على الجمهورية بمسابقة «مايكروسوفت»

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الخميس، فوز الطالب عبد العظيم أحمد خيري، بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «Stem»، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، في مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية Microsoft office specialist world championship، التي أقامتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

محافظ بني سويف يتقدم بالتهنئة للطالب ومديرية التعليم

وأعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن سعادته بهذا التميز، موجهًا التهنئة للطالب والشكر لأسرته التي تعهدت بالرعاية والاهتمام، لافتاً إلى فخره واعتزازه بتواجد أبناء بني سويف، على منصات التتويج وتمثيل محافظتهم ومصر محليا ودوليًا.

استعداد الطالب للسفر لتمثيل مصر عالميًا

من جهته، أوضح الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، أنّ الطالب من أبناء مركز الفشن، وقد شارك في التدريب بمركز التطوير التكنولوجي التابع للمديرية، ليمثل بنى سويف على مستوى الجمهورية، ومن المقرر سفر الطالب نهاية يوليو المقبل، لتمثيل مصر في المسابقة العالمية المزمع إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية، التي سوف يشارك فيها أكثر من 150 دولة عربية وأوربية.

كما قدم وكيل الوزارة، الشكر لمركز التطوير التكنولوجي بقيادة ماجد أبو سيف وأسرة المركز لرعايته للطالب وباقي زملائه، وتحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى العالم.

جدير بالذكر أنّ إعلان فوز الطالب، جاء خلال الاحتفالية التي أقيمت بالقاهرة، وفي حضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات وزارتي التعليم والاتصالات.