مجلس جامعة بنها الأهلية يعقد اجتماعه الشهري.. ويناقش بدء امتحانات الفصل الأول

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، برئاسة الدكتور جمال سوسة، القائم بعمل رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها الحكومية لشئون التعليم والطلاب.

وفي بداية الاجتماع، قدم الدكتور جمال سوسة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا أن اختيار الرئيس السيسي جاء بوعى الشعب المصري وحسه الوطني بنسبة مشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية.

كما أشاد الدكتور سوسة بالمشاركة الفعالة والمشرفة لطلاب جامعة بنها الأهلية في الانتخابات الرئاسية، والتي تعكس وعي المجتمع الأكاديمي والطلابي بأهمية المشاركة الحرة والفعالة في الانتخابات الرئاسية باعتباره واجب وطني للحفاظ على مكتسباتهم وحقهم الدستوري، وحفظ الأمن والاستقرار.

وناقش المجلس بدء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكافة كليات الجامعة، حيث أكد الدكتور جمال سوسة على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وإجراء أعمال الامتحانات وفق الضوابط والمعايير المحددة لها متمنياً لهم النجاح والتوفيق.

كما استعرض المجلس جهود الجامعة في التعاون مع مؤسسة حياة كريمة كأول جامعة أهلية، والتي تضمنت إقامة ندوة بعنوان (دور مؤسسة حياة كريمة وجامعة بنها الأهلية في العمل العام ودعم القضية الفلسطينية)، وافتتاح جناح مؤسسة حياة كريمة داخل جامعة بنها الأهلية بهدف تضافر الجهود والتعريف بالبرامج والتدريبات المختلفة التي تقدمها المؤسسة.

وفي ختام الاجتماع، قدم المجلس عظيم الشكر والتقدير على الدور الذي يقوم به مكتب التميز المؤسسي ومجلس الأمناء برئاسة الدكتور جمال السعيد، والدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس الأمناء، على الدعم الدائم والمستمر، والنهوض بالجامعة لتكون في مصاف الجامعات الأهلية الذكية.