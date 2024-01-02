تفاصيل شهادة «أليكس ستار بلس» من بنك الإسكندرية.. عائد يصل لـ18%

يوفر بنك الإسكندرية للمواطنين، فرصة لشراء شهادة ادخارية بعائد يصل إلى 18% وذلك من خلال شهادة «أليكس ستار بلس» الثلاثية، في حين أن البنك يتيح العديد من البرامج الادخارية التي تختلف تفاصيلها وفقًا لكل شهادة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل شهادة اليكس ستار بلس الثلاثية، من بنك الإسكندرية، التي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة

- يمكن للأفراد الطبيعيين الحصول على شهادة أليكس ستار بلس الثلاثية.

- يبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة من 1000 جنيه مصري.

سعر العائد

- فيما يكون سعر الفائدة تنافسي.

- وبالنسبة لسعر العائد الخاص بالشهادة فيصل إلى 18%.

- كما يمكن للمواطنين الحصول على العائد بشكل شهري.

- وتصل مدة شهادة أليكس ستار بلس الثلاثية إلى 3 سنوات.

- وعن المستندات المطلوبة من العملاء عند الذهاب للبنك لشراء الشهادة، يجب إحضار نموذج الطلب الخاص بربط الشهادة، وصورة لبطاقة الرقم القومي السارية.