ثبات أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ثبات أسعار اشتراكات المترو للطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة.

اشتراكات المترو للطلاب

وأضاف أحمد عبدالهادي لـ «الوطن»، أن أسعار اشتراكات المترو للطلاب كما هي 33 جنيها، مؤكدا أن الشركة حريصة على تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، فمؤخرا جرى تركيب ماكينات صراف آلي لشراء التذاكر إلكترونياً بدلاً من الوقوف أمام شبابيك التذاكر.

وأشار المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو إلى أن ماكينات الصراف الآلي الجديدة تم تركيبها في المحطات وشهدت إقبالا كبيرا من جمهور الركاب بداية من أول يوم تركيبها، موضحاً أنها تقدم أكثر من خدمة متميزة كشراء التذاكر وتقبل النقود سواء الحديدية أو الورقية، وتجديد الاشتراكات.

محطات المترو الجديدة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة النقل، أن محطات المترو الجديدة بالخط الثالث تقدم خدمات متميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية، موضحة أن المحطات تم تنفيذها وفق المواصفات والمعايير العالمية وبأيادٍ مصرية خالصة.