مراسلة «القاهرة الإخبارية»: مكالمة بايدن المشحونة سبب تصريحات نتنياهو الأخيرة

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس، دانا أبوشمسية، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكد أنه لا قرار لوقف الحرب على قطاع غزة، وأن مثل هذه القرارات تخص إسرائيل وحدها.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلي أن المكالمة المشحونة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيل، السبب وراء تصريحات نتنياهو الأخيرة.

ونوهت «أبوشمسية»، بأن تصريحات نتنياهو تزامنت مع تصريحات وزير الأمن القومي، الذي أشار إلى ضرورة تسريع عملية تهجير سكان غزة.

وأضافت أن أولى الأولويات التي تشغل بال نتنياهو وقادة الحرب في إسرائيل، إعادة المواطنين الإسرائيليين إلى مستوطنات غلاف غزة، وهذا تغير في أهداف قادة الحرب، الذين كانوا يصرحون في الأيام السابقة بفكرة تحرير المحتجزين لدى حماس.

صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه لن يسمح لأهالي غزة بالعودة إلى شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا تغيير في أوامر إطلاق النار بغزة، ونتصرف وفق ما تمليه علينا مصالحنا، رغم الضغوط التي نتعرض لها.