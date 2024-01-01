«التموين»: تشكيل لجنة لمتابعة كتابة الأسعار على السلع الإستراتيجية

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات والإعلام، إن الوزير عقد اليوم أول اجتماعه لتحديد كل ما هو له علاقة بالـ7 سلع الإستراتيجية، وسيتم متابعتها بشكل دقيق ومستمر من كل أجهزة الدولة، فلا يتم حجبها عن التداول أو إخفائها أو عدم بيعها، وبالتالي يتم الإفصاح عن الفواتير الخاصة بها، وعن كميات السلع الموجودة وأماكن تخزينها وتسعيرها العادل.

متابعة كتابة الأسعار على السلع الإستراتيجية

وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» أن الأمانة الفنية لرئاسة الوزراء ولجنة فنية برئاسة وزير التموين هي من ستنظر وتتابع هذا الأمر، وأن يكون هناك لجنة رئيسية في كل محافظة، ويتم متابعة كل الفواتير، والتأكد من كل حلقات التداول وهوامش الربح المعلنة، وسترفع اللجان تقاريرها للوزير.

وتابع، أن هناك آلية لتحديد سعر السلعة العادل، والفاتورة التي تخرج من المصنع ستحدد فيها سعر المستهلك، ومن يتعدى السعر سيتم معاقبته بمصادرة السلع وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزويد عن 2 مليون جنيه، مما سيساعد على عدم حجب السلع عن التداول.