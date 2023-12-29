هل تظهر الكمامة من جديد في مطار القاهرة الدولي؟.. مصادر تجيب

استبعدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي العودة من جديد لارتداء الكمامة خلال فصل الشتاء الحالي، رغم انتشار متحور كورونا الجديد في الولايات المتحدة، وظهور حالتين في مصر.

وقالت مصادر في «الحجر الصحي» لـ«الوطن»: «أصبحنا الآن نتعامل مع الأمراض الفيروسية مثل كورنا كما نتعامل مع الأنفلونزا الموسمية، ولن نعود إلى ارتداء الكمامة من جديد كما حدث في 2019 مع بداية ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19».

وأوضحت المصادر، أن جميع المطارات المصرية، مستمرة في تقديم خدماتها المتعلقة بالحجر الصحي، وتوقيع الكشف على العائدين من الخارج بشكل طبيعي جدا، ويتم التواصل مع المسافرين بعد نحو أسبوع من عودتهم للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم ، وتوجيه الإرشادات الطبيه اللآزمة حال الاحتياج إليها.

وفي سياق متصل، شددت سلطات الحجر الصحي في مطار القاهرة الجوي على إجراءاتها الاحترازية، بهدف الحد من انتشار "المتحور الجديد"، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، خاصة العاملين في قطاع الطيران المدني والعاملين في الصفوف الأمامية بصالات السفر والوصول، وذلك بالتزامن مع اقتراب أعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد.

وكشفت المصادر أن جميع مباني الركاب الثلاث في المطار تشهد عمليات تطهير بشكل دوري، بمعرفة القيادات والعاملين في شركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1.

كما يشرف مديرو مباني الركاب على متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروسات بالتعاون مع أطباء الحجر الصحي، لتيسير الأمور على المسافرين والسياح والركاب من رواد المطار.

وواصلت شركة ميناء القاهرة الجوي حملاتها لتطهير جميع أماكن الانتظار والاستراحات ومكاتب العاملين في صالات السفر والوصول، والاستعلامات والمصاعد، وبوابات صعود الطائرات والسلالم المتحركة، ووسائل النقل الداخلي بكافة صورها والمطاعم، مع توفير كافة المطهرات وأدوات النظافة العامة اللازمة في جميع الصالات، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي قدر المستطاع، للحد من انتشار الأمراض الفيروسية بين العاملين في الصفوف الأمامية في صالات السفر والوصول في مطار القاهرة الدولي.

واصلت الأجهزة المعنية بمطار القاهرة الجوي اتباع جميع التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة فيما يتعلق بالتعامل مع القادمين من الخارج، سواء كانوا سياحًا أو ركابًا، ومتابعة مستمرة لتطبيق قرارات وزارة الصحة للحد من انتشار الأمراض الفيروسية والمعدية.

كانت شركة ميناء القاهرة الجوي قد أعلنت عن إنتهاء استعداداتها لاستقبال الكريسماس وأعياد الميلاد المجيدة بتزيين صالات السفر والوصول في مطار القاهرة الدولي، تنفيذاً لتوجيهات الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.