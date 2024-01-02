جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي: حضرت جنازات أكثر من 100 عسكري خلال أسبوعين

قال جندي إسرائيلي في جيش الاحتياط، إنه حضر جنازات أكثر من 100 جندي في الجيش خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يفسر سقوط أعداد كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على قطاع غزة، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وأضاف الجندي الإسرائيلي يائير مولاي، وهو جندي احتياط يعمل في المدافن والجنازات، أن أعداد القتلى من جيش الاحتلال الإسرائيلي تضاعف خلال الأيام الماضية، وتحدث مع كبار المسؤولين في الجيش وأخبروه أن هذه الأعداد لم تسقط منذ أكثر من 35 عامًا.

ضابط في جيش الاحتلال يكشف عدد القتلى في صفوفهم

وكان ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي اسمه إيريز إيشيل، كشف أنهم يقومون بجنازة عسكرية كل 5 دقائق بسبب مقتل أحد من أفراد الجيش، وأشار إلى أن أكثر من 1300 عسكري في جيش الاحتلال سقط نتيجة المعارك في قطاع غزة.

وأضاف الضابط الإسرائيلي: «شعب إسرائيل في وقت الشدائد، يا أصدقائي، لدينا أكثر من 1300 قتيل، وكل 5 دقائق هناك جنازة، وعلى كل واحد منكم أن يذهب إلى جنازتين في الأسبوع».