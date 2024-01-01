«الأرصاد»: سقوط أمطار متفاوتة على المناطق الساحيلة

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار ستتكون على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد خفيفة مساء اليوم الاثنين، إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أمطار متفاوتة على المناطق السواحيلة

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين رضوى حسن وشيرين عفت المذاع على شاشة قنوات «dmc»، أنه من متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 60% تقريبا، تغزر مساء على مناطق من الأسكندرية البحيرة - كفر الشيخ - دمياط، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20 تقريبا على فترات متقطعة، وقد تكون مستمرة حتى يوم الخميس المقبل.

وتابعت: اليوم الاثنين يشهد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.