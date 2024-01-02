«تعليم جنوب سيناء» تناقش استعدادات امتحانات الصف الثالث الإعدادي

عقد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، اجتماعا تنسيقيا مع مديري الإدارات التعليمية والنوعية بالمديرية والمرشحين رؤساء اللجان والمراقبة، لبحث الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 للشهادة الإعدادية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمتابعة سير العملية الامتحانية.

منع الغش في اللجان

وشدد وكيل الوزارة على التزام مديري الإدارات التعليمية بالإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة داخل اللجان، كما تناول آلية انعقاد امتحانات نصف العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي الذي تتم وفق نظام البوكليت الذي يطبق هذا العام على الصف الثالث الإعدادي، مشيرا إلى أن كراسة الأسئلة والإجابة تشمل مختلف أنواع الأسئلة بغرض تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية، مع استمرار تدريب وإعلام الطلاب بهذا النظام.

مراعاة الدقة أثناء الامتحانات

وأكد «عقل» مراعاة الدقة أثناء تنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها ومراعاة السرية والدقة والأمانة واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات، كما شدد على منع دخول التليفونات المحمولة داخل محيط لجان الامتحانات سواء للطلبة أو للملاحظين، مؤكدا أن من يخالف التعليمات سيتعرض للمسائلة القانونية بالإضافة لمنع أيه أعمال صيانة أو إصلاح أعطال خلال فترة أداء الامتحانات.