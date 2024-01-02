جامعة بنها: وفرنا بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، في كليتي التجارة والآداب لمتابعة سير الامتحانات.

رافقه خلال الجولة الدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة، والدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب، ووكلاء الكليتين .

أعمال الامتحانات لطلاب المرحلة الجامعية الأولى

وتفقد رئيس جامعة بنها أعمال الامتحانات لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، والدراسات العليا، للتأكد من انتظام سيرها بكل سهولة ويسر.

استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات

و خلال الجولة، حرص رئيس جامعة بنها على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، مشيدًا بالهدوء الذي يسود اللجان وتواجد القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب للرد على أي استفسارات.

وأكد رئيس جامعة بنها أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لإجراء الامتحانات بشكل لائق وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب، والمتابعة بصفة مستمرة لضمان سير الامتحانات بدون أي مشكلات أو معوقات والعمل علي حلها إن وجدت.

جدير بالذكر أنه يؤدي الامتحانات على مستوى كليات الجامعة نحو 20 ألف طالبة وطالبة بالدراسات العليا، و93 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الجامعية الأولى، ومن المقرر أن تستمر أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول حتي نهاية الشهر الجاري.