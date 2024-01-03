علي جمعة يكشف أفضل صيغة لدعاء الصباح.. «اللهم فرج كروبنا»

يعد دعاء الصباح من الأمور التي يحرص عليها قطاع كبير من المسلمين، كونها من الأوقات التي يرجو فيها الشخص الاستجابة لدعائه، بالإضافة إلى أخذ البركة، وكشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أفضل صيغة لدعاء الصباح.

أفضل صيغة لدعاء الصباح

وحول أفضل صيغة لدعاء الصباح التي أوصى المفتي السابق بترديدها كل صباح فقد جاءت كالتالي: «اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك».

قراءة آية الكرسي كل صباح

ووفق ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يستحب أنّ يقرأ المسلم، آية الكرسي في الصباح: «اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ».