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أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح فضل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة

كتب:

مريم جاد
09:41 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر قناة الناس، حول  فضل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة.

فضل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء إنه بالمداومة على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة ومن يستمر على قراءتها يستحق الجنة والفاصل بينه وبينها هو الموت لأنه بالموت قد انقطع العمل واستحق الجزاء وهو الجنة.

قراءة آية الكرسي بعد الفرض والسنة

وتابع أمين الفتوى، إن لقراءة آية الكرسي بعد صلاة الفرض أو السنة فضل عظيم ونقرأها بعد الصلاة مباشرة، إذ إنها تعدل ربع القرآن الكريم ، كما أن الله تعالى يقي من يقرؤها من الشيطان، ولم يبق للمحافظ عليها من شرائط دخول الجنة شيء إلا الموت ما دام قد عمل الفرائض واجتنب الكبائر.

 

 

 

 

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