ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية يستقبل أسقف وسط القاهرة للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة الذي اعتاد زيارة الكنيسة لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

الأنبا رافائيل يهنئ الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد

وصل الأنبا رافائيل عقب انتهاء القداس الإلهي إلى كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس في القاهرة، وقدم التهاني باسم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وباسم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد لهذا العام.

واحتفل الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، بالقداس الإلهي بمناسبة عيد الميلاد المجيد في أجواء مفرحة، إذ دقت أجراس كنيسة السيدة العذراء مريم في غمرة، لتعلن حلول عيد الميلاد المجيد، وتحتفل الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع بميلاد السيد المسيح في ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر من كل عام بحسب التقويم الغربي.

بدأت صلوات القداس الإلهي في الثامنة من مساء أمس، وسط أجواء احتفالية تملؤها الفرحة بين المصلين بعد استقبال الأب الربان القيادات والمسؤولين من كبار الزوار والموفدين من قبل الدولة والأزهر والكنائس المشاركة، الذين حضروا للتهنئة بالعيد على مدار الأسبوع، بينما رنم كورال الكنيسة التراتيل الروحية المبهجة لميلاد السيد المسيح باللغتين السريانية والعربية.