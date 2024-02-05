شروط استحقاق المعاش في مختلف الحالات.. وكيفية التقديم للحصول عليه

يهدف المعاش إلى ضمان حياة كريمة للمستحقين له بعد توقفهم عن العمل، وهو مبلغ مالٍ يصرف للمؤمن عليه أو للمستحق له عند بلوغ سن الشيخوخة، أو ثبوت العجز الكامل المستديم، أو وفاة المؤمن عليه، وقد حدد قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل شروط استحقاق المعاش، والحالات التي يحق فيها للمؤمن عليه الحصول على المعاش، نوضحها عبر السطرو التالية.

شروط استحقاق المعاش

وضمن شروط استحقاق المعاش، فإنه يحق للمؤمن عليه الحصول على المعاش في الحالات التالية:

- بلوغ سن الـ60، بشرط أن تكون مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل.

- ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما، دون النظر إلى مدة اشتراكه في التأمين.

- وفاة المؤمن عليه، دون النظر إلى مدة اشتراكه في التأمين.

وفي الحالتين الأولى والثانية، يشترط لاستحقاق المعاش أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر، وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة.

تخفيض مدة اشتراك المؤمن عليه في حالات معينة

ويتم تخفيض المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة، بقدر المدة من تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن 60، بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين في تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه.

ربط المعاش المستحق

ويُربط المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون بواقع عشرة جنيهات شهريًا، بما في ذلك الإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977، والزيادة في المعاشات المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1978، وإعانة الغلاء الإضافية بالقانون رقم 62 لسنة 1980.

عدم جواز الجمع بين المعاشات

يشار إلى أنه لا يجوز للمؤمن عليه الجمع بين المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك المعاش المستحق وفقًا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي، أو التأمين والمعاشات، أو الضمان الاجتماعي، وفي حال قل المعاش المستحق وفقا للقوانين المذكورة عن المعاش.

شروط استحقاق المعاش في حالة ثبوت العجز الكامل المستديم

يشترط لاستحقاق المعاش في حالة ثبوت العجز الكامل المستديم، ما يلي:

- أن يكون المؤمن عليه قد ثبت عجزه عجزا كاملا مستديما.

- ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن 6 أشهر.

شروط استحقاق المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه

يشترط لاستحقاق المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه:

- أن يكون المؤمن عليه قد توفى.

- ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن 6 أشهر.

من هم المستحقون للمعاش؟

يستحق المعاش في الحالات الثلاث السابقة، كل من:

- المؤمن عليه.

- الأرملة.

- الأرمل.

- الأبناء الذكور والإناث.

- الوالدين.

- الإخوة والأخوات.

قيمة المعاش

تحدد قيمة المعاش وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل، وتعتمد على عدة عوامل منها:

- مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين.

- أجر الاشتراك.

- سن المؤمن عليه.

- درجة العجز.

الأوراق المطلوبة لصرف معاش التأمينات

يقدم طلب المعاش إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مرفقا به المستندات اللازمة، ومنها:

- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

- شهادة وفاة المؤمن عليه.

- شهادة قيد زواج أو طلاق.

- شهادة قيد ميلاد الأبناء.

- شهادة قيد ميلاد الوالدين.

- شهادة قيد ميلاد الإخوة والأخوات.

- شهادة قيد زواج أو طلاق أو شهادات وفاة الوالدين أو الإخوة والأخوات.

- شهادة قيد ميلاد الزوج أو الزوجة.

- شهادة إثبات دخل الزوج أو الزوجة.

وبعد تقديم الطلب، تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة الطلب واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمعاش

يلعب المعاش دورًا مهمًا لدى الأفراد، فهو يساهم في توفير دخل مادي للمواطنين بعد توقفهم عن العمل، مما يساعد على الحد من الفقر والبطالة، كما يلعب دورًا اجتماعيًا مهما، حيث يساهم في ضمان حياة كريمة للمواطنين بعد توقفهم عن العمل، ويساعد على تلبية احتياجاتهم الأساسية.