عاجل.. «الكهرباء» تعلن خريطة تخفيف الأحمال لكل منطقة.. «تبدأ 11 صباحا»

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتطبيق حزمة من الإجراءات الجديدة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء، وفق تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تخفيفاً على الأسر ومراعاة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي حددت تفاصيلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واستعدت لها بشكل جيد أيضاً.

مدة تخفيف الأحمال لكل منطقة

تُعلن وزارة الكهرباء بدءاً من اليوم الأربعاء الموافق 3 من شهر يناير الجاري، الآتي:

- جداول تخفيف الأحمال.

- تخفيف الأحمال سيكون ساعتين لكل منطقة.

- ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال.

- مناطق تخفيف الأحمال والتي ستبدأ من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

فيما شدد مجلس الوزراء على أن تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وفي سياق متصل، كثفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الاستعدادات الخاصة ببدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وأكد مصدر مسؤول بالوزارة، أنه جرى التنسيق بين المديريات ومسؤولي شركات الكهرباء، لتوفير احتياجات المدارس من التغذية الكهربائية طوال فترة الامتحانات، وتأمين كل الاحتياجات خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول من الكهرباء دون انقطاع.

أضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الوزارة استقبلت ردوداً من شركات الكهرباء بانتظام التيار الكهرباء للمدارس خلال فترة الامتحانات، حفاظا على مستقبل الطلاب، ولن ينقطع التيار خلال فترة الامتحانات، وتُعقد الاختبارات الإلكترونية بانتظام كامل، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على التواصل مع المديريات التعليمية للوقوف على أي معوقات والعمل على حلها مباشرة.