سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-1-2024 في البنوك

شهد سعر اليورو، استقرارا مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء 3-1-2024 في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، إذ سجل اليورو في ثالث أيام العام الجديد، بالبنك المركزي المصري 34.20 جنيه للبيع، و34.08 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-1-2024 بمختلف البنوك، وفقاً لما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو،اليوم الأربعاء 3-1-2024 في البنك المركزي 34.20 جنيه للبيع، و34.08 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-1-2024، بالبنك الأهلي المصري 34.07 جنيه للبيع، و33.91 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك مصر 34.02 جنيه للبيع، و33.85 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 34.13 جنيه للبيع، و33.96 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-1-2024 في البنك التجاري الدولي 33.78 جنيه للبيع، و33.41 جنيه للشراء.